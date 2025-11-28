Karayip ülkesi Venezuela ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) arasındaki gerilim tırmanmaya devam ederken Washington'dan tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Venezuela'ya karşı yeni bir eylme planı hazırlığında olduğunu söyledi ve ekledi: "kara operasyonları çok yakında."

ABD Güçlerine Şükran günü dolayısıyla tebrik mesajı gönderen Trump, Venezuelalı uyuşturucu kartelleri olduklarını iddia ettiği teknelerin sayısının oldukça azaldığını, buna da ABD güçlerinin "yoğun çalışmasının" neden olduğunu belirtti. Trump'a göre Venezuela'dan ABD'ye uyuşturucu taşıyan teknelerin sayısı, yüzde 85 azalmış.

Trump, ABD operasyonları nedeniyle denizdeki uyuşturucu trafiğinin durduğunu ifade ederek, "Onları karada da durduracağız" dedi.

Kara operasyonunun denizden çok daha basit olduğunu ifade eden Trump, buna yakın zamanda başlayacaklarını ifade etti ve ekledi: "Onları ülkemize zehir göndermemeleri için uyardık."

ABD, Eylül ayından bu yana Venezuela'ya ilişkin operasyonlarını artırdı. Karayiplerde uyuşturucu taşıdığı iddia edilen 20 tekneyi hedef alan Trump yönetimi, düzinelerce kişiyi de katletti. Washington söz konusu kişilerin uyuşturucu karteli mensubu olduğunu iddia etse de Venezuela ve Kolombiya, ABD'nin balıkçıları vurduğunu ifade ediyor.

ABD, Venezuela'nın sosyalist lideri Nicolas Maduro'nun da kartel lideri olduğunu iddia ederek operasyonlarını genişletme derdinde. Maduro ise ABD'nin CIA destekli darbe için siyasi ve hukuki zemini hazırlamak adına, uyuşturucuyu bahane ettiğini söylüyor.

ABD donanmasının yüzde 8'i Venezuela açıklarında beklerken, Maduro da ülke çapında 4 buçuk milyon milisi hazır hale getirdi, orduya teyakkuz emri verdi.