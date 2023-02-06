Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem 10 kentte hissedildi. Deprem sonrası arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken TSK ve Jandarma deprem bölgesinde olağanüstü hal ilan etti.

AFAD, depremde şu ana kadar 76 kişinin hayatını kaybettiğini ve 440 kişinin yaralandığını açıkladı.

Deprem sonrası bölgede çok sayıda artçı sarsıntı meydana geldi.