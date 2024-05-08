TSK’dan mayısta 3 büyük tatbikat

Uluslararası Anadolu Ankası Tatbikatı 6-17 Mayıs’ta, Denizkurdu-II Tatbikatı 7-18 Mayıs’ta ve EFES Tatbikatı ise iki aşamalı olarak; ilk olarak 25 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında Bilgisayar Destekli Komuta Yeri safhası ve ardından 9-30 Mayıs tarihleri arasında Fiili Atışlı Arazi Safhası şeklinde icra edilecek.

ULUSLARARASI ANADOLU ANKASI-2024

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda gerçekleştirilecek olan Uluslararası Anadolu Ankası-2024 Tatbikatı’na Azerbaycan, Katar, Polonya, Romanya, Suudi Arabistan ve Türkiye katılıyor. Tatbikatın amacı, personel kurtarma harekatlarında komuta kontrol süreçlerini test etmek ve uluslararası iş birliğini güçlendirmektir. 16 Mayıs’ta düzenlenecek basın gününde tatbikat halka açık olacak.

DENİZKURDU-II TATBİKATI

Marmaris’te düzenlenecek Denizkurdu-II Tatbikatı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın operasyonel yeteneklerini değerlendirmeyi hedefliyor. Tatbikat, karargah personelinin ve katılımcı unsurların çok tehditli ortamlarda karar verme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. 6 Mayıs’ta Gölcük Donanma Komutanlığı’nda basın toplantısı ile başlayacak olan tatbikat, 11 Mayıs’ta Aksaz’da seçkin gözlemci günü ve basın günü ile devam edecek.

EFES-2024 TATBİKATI

EFES-2024 Tatbikatı, Türkiye’nin ev sahipliğinde ve Ege Ordusu Komutanlığı’nın yönetiminde, dost ve müttefik ülkelerin de katılımıyla gerçekleştiriliyor. Tatbikat, askeri birliklerin hazırlık seviyelerini artırmayı ve müşterek harekat kabiliyetlerini test etmeyi hedefliyor. EFES-2024, EFES serisi tatbikatlar arasında şimdiye kadar gerçekleştirilen en geniş katılımlı tatbikat olma özelliğini taşıyor.

Bu tatbikatlar, TSK’nın operasyonel yeteneklerini sergileme ve uluslararası iş birliğini pekiştirme fırsatı sunuyor.