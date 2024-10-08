TSK'dan Suriye ve Irak'ta operasyon. 4 PKK'lı daha etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı sınır ötesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan son açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit harekat bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist ile beraber Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 2 terörist etkisiz hale getirildi.
Bakanlığın açıklamasının sonunda ise şu mesaj verildi:
"Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar devam edecek!"
Terörle ve teröristle mücadelemiz artan bir şiddet ve tempoda kararlılıkla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 8, 2024
Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde belirlenen 2 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit edilen 2 PKK/YPG’li terörist… pic.twitter.com/IHWsMbadlI