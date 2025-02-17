TSK'den PKK'ya bir darbe daha! Irak ve Suriye'de nokta operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Düzenleme: Kaynak: ANKA

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

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