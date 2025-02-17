TSK'den PKK'ya bir darbe daha! Irak ve Suriye'de nokta operasyon: 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi. Mücadelemiz, her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz devam ediyor" ifadelerine yer verildi.

Terörü kaynağında yok etmekte azimliyiz, kararlıyız!



Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyinde belirlediği 1 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi.



Mücadelemiz, her… pic.twitter.com/GgnFgN7apk — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 17, 2025