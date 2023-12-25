TSK'ya hakaret eden hain yakalandı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve askerlerimize X'teki sosyal medya hesabı üzerinden hakaret eden şahsın kimliği ve adresi Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından belirlendi.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın çalışması sonrası Antalya'da yaşadığı belirlenen O.K. isimli kişi, Antalya'daki polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

TSK'yı hedef alan hakaret içerikli mesajlar paylaşan kişinin gözaltına alındığını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Bakan Yerlikaya, "Gereği yapıldı" ifadesiyle yaptığı paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma sonrası; Sosyal medya platformu Twitter(X)'da Kahraman Ordumuza, Askerimize dil uzatan, hakaret eden O.K. isimli şahıs Antalya Güvenlik Şube Müdürlüğümüz tarafından yakalandı. Halkımızın arasına nifak tohumları ekmek isteyen, kutsal değerlerimize hakaret edenler Yüce Türk adaleti önünde hesap vermeye devam edecek."