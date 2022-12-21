Oğuz Tongsir'den Dünya Kupası eleştirisi. En iyi 3 turnuvayı açıkladı

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın bugüne kadarki en iyi turnuva olduğunu söyleyenlere karşı çıkan TSYD Başkanı Oğuz Tongsir facebook hesabından şu paylaşımda bulundu:

"Katar'daki turnuva bugüne kadarki en iyi Dünya kupasıymış. Haydaaa..Görmeden, yaşamadan, kıyaslamadan nasıl bilebilirsiniz? Bir şey daha ekleyeyim: Dünya Kupası bir festivaldır.

Maçlar sadece stadlarda oynanmaz. Şehir meydanında, lokantada, otelde, caddede, kısacası şehrin dört bir köşesinde yaşanır. Ben Doha'da hiç öyle görüntülere rastlamadım.

Maçlar stadda yaşanıp stadda bitti. Bana göre en iyi Dünya Kupası mı? 86 Meksika bir numara. Atmosferiyle, heyecanıyla, rengiyle. İkinci 90 İtalya gelir. 74 Almanya'yı da özellikle futbol kalitesinden ötürü methederler. Orada değildim, bilemiyorum."