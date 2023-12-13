TSYD'den taraflı gazetecilere büyük yaptırım. Herkese mesaj olarak gönderildi

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Barış Atakan
TSYD'den taraflı gazetecilere büyük yaptırım. Herkese mesaj olarak gönderildi
Türkiye Spor Yazarları Derneği, bundan böyle herhangi bir mecrada yanlı yorumlarda bulunan spor medyası üyelerinin, belirli bir süre maçlara akreditesinin yapılmayacağını duyurdu.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD), bu sabah, üyelerine dikkat çeken bir uyarı mesajı gönderdi.

Üyelerin cep telefonlarına gönderilen mesajda, yanlı yayın yapan ve ifadeler kullanan spor medyasını uyardı.

Yapılan uyarıda, bundan böyle herhangi bir mecrada tarafgir yorumlarda bulunan spor medyası üyelerinin, belirli bir süre maçlara akreditesinin yapılmayacağı vurgulandı.

Gönderilen mesajda, "Üyelerimizin dikkatine. Bundan böyle TV'lerde, radyolarda, sosyal medyada, internet sitelerinde, YouTube kanallarında kulüplerin avukatlığına soyunmuş gibi konuşan, bir bakıma amigoluk yapan spor medyası üyeleri tespit edilecek olup spor müsabakalarına belli süre akredite edilmeyecektir." denildi.

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