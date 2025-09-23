TTB'den salgın uyarısı: Bu yıl daha ağır olacak

Dünyada hızla yayılan ve milyonlarca insanın ölümüne neden olan koronavirüs salgını, etkisini göstermeye devam ediyor.

Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu (TTB-AHEK) Yönetim Kurulu üyesi Emrah Kırımlı, yaşanan salgına ve olası tehlikelere dair uyarılarda bulundu.

"OKULLARDAN EVLERE YAYILIYOR"

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Kırımlı, "Covid-19 okullardan evlere yayılıyor. Toplumun çoğu ise kalabalık okullarda ve evlerde... Bu durum hastalığın yayılmasını kolaylaştırıyor" dedi.

Vaka artışlarına dikkat çeken Kırımlı, "Covid-19 toplumda yaygın olarak var. Genellikle test yapılmıyor ama test yapılanlarla diğer test yapılmayan hastalar aynı belirtileri gösteriyor. Bu sene önceki seneye göre daha çok vaka var" ifadelerini kullandı.

"FARKLI BELİRTİLERLE BAŞLIYOR"

Kırımlı, hastalığın bu yıl daha farklı belirtiler gösterdiğini söyleyerek, "Covid-19 geçen seneden farklı olarak öksürük ile hafif ateş gibi belirtilerle başlıyor, mide-bağırsak rahatsızlıkları, eklemlerde ağrı ve halsizlikle devam ediyor. Bir haftaya yakın bu şikayetler yaşanıyor. Bu belirtileri gösterenler muhtemelen Covid-19" dedi.

Okullar başta olmak üzere toplu alanlarda doğru havalandırmanın ve hasta öğrencinin okula gitmemesinin hastalıkla mücadelede ilk önlem olduğunu belirten Kırımlı, "Virüs solunum yoluyla ve yakın temasla bulaşıyor. Okullar ve sağlık kurumları bu yüzden yüksek riskli alanlar" diye konuştu.