TTB’den şok açıklama. 'Çok sayıda ölüm var ama söylenmiyor'

Kaynak: Cumhuriyet
TTB’den şok açıklama. 'Çok sayıda ölüm var ama söylenmiyor'
Üst solunum yolu hastalıkları nedeniyle yoğun bakımların doluluk oranları artarken Türk Tabipleri Birliği’nden şok açıklama geldi. Açıklamada “Çok sayıda ölüm var ama söylenmiyor” ifadeleri yer aldı.

Üstü solunum yolu hastalıkları nedeniyle hastanelere başvuranların sayısı her geçen gün artarken yoğun bakımlardaki dolup taşıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İstanbul’da yoğun bakımların doluluk oranının yüzde 83’e ulaştığını belirterek vatandaşların grip aşısı olmaları gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet’ten Merve Kılıç’ın haberine göre, Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimliği Kolu Başkanı Emrah Kırımlı çok sayıda ölüm olduğunu ancak söylenmediğini vurguladı. Kırımlı, İstanbul’da ölümlerin pandemi dönemine göre yüzde 20 arttığının altını çizerek şu ifadeleri kullandı:

“Eskiden belediyelerin ölüm verilerine bakabiliyorduk. Şimdi onları da kapattılar, bir tek İstanbul’u takip edebiliyoruz. Burada da ölümlerde pandemi dönemine göre yüzde 20 artış var. 24 yaşında bir hemşire arkadaşımız, geçen hafta gripten yaşamını yitirdi. Sağlık çalışanlarımız, şiddetli hastalanıyorlar. Ama bakanlık; kendilerinde böyle bir veri olmasına karşın açıklamıyor, ‘nezle’ diye geçiştiriyor. Nezleyi martta geçireceğiz, şimdi değil. Covid -19’u karantina süresinden biliyoruz, 10 günde geçiyor. Şu anki hastalıklarımız da 10 gün sürüyor."

“HER YIL GRİP AŞISI YAPTIRANLAR BİLE ÇEKİNİYOR”

Kırımlı, son dönemde grip aşısı yaptıranların sayısında düşüş olduğunu belirterek, “20 yıl önce yan etki yapmazken şimdi yapıyor olduğunu iddia etmek bilimsel değil. Bu bilim meselesi değil, bir algı meselesi. Aşı tereddüdü oluştu insanlarda. En eğitimlisinden en eğitimsizine kadar. ‘Aşı pıhtı yapar, öldürür’ dediler. Her yıl grip aşısı yaptıranlar bile çekindi” dedi.

"GRİP KIRILGAN OLAN GRUPLARIN ÖLÜMÜNE NEDEN OLUYOR"

Aşı önermelerinin zorlaştığının altını çizen Kırımlı, “İnsanları ikna edemiyoruz. Ama ne yazık ki gripten çok sayıda insan ölüyor. Kırılgan olan grupların ölümüne neden oluyor. Bunlar, kalp, akciğer hastalığı, kronik astım ve diyabeti olanlar. Zaten kalp krizi riski olanlara bir de grip eklenince ölüme yol açıyor” şeklinde konuştu.

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