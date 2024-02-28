TTK’ye ait maden ocağında iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
TTK’ye ait maden ocağında iş kazası: 1 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak’ta TTK’ye ait maden ocağında kömür vagonu ile tumba arasına sıkışan işçi hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü’ne ait madende, eksi 360 kodunda çalışan 44 yaşındaki maden işçisi Baykul Sağlam iş kazası yaşadı.

Sağlam, kömür dökümü sırasında 5 tonluk vagon ile vagonu olduğu yerde döndürerek boşaltmaya yarayan tumba sistemi arasında sıkıştı.

Arkadaşları tarafından ilk müdahalesi yapılan Sağlam, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

İki çocuk babası maden işçisi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastane bahçesinde acı haberi alan Sağlam’ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Baykul Sağlam’ın 2009 yılında maden ocağında işe başladığı öğrenildi.

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