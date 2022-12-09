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  • Rapçi Sefo ''Başkan olursam Sefo'yu getireceğim'' diyen çocuk hayranını kırmayarak Bursa'ya gitti

Rapçi Sefo ''Başkan olursam Sefo'yu getireceğim'' diyen çocuk hayranını kırmayarak Bursa'ya gitti

Ünlü rapçi Sefo, Bursa'da "Beni başkan seçerseniz Sefo'yu getireceğim" diyen çocuk hayranını kırmadı. Kız öğrencinin başkan seçildiğini öğrenen Sefo, Bursa'ya giderek okuldaki çocuklara konser verdi.

Haber Giriş: 9 Aralık 2022 Cuma - 08:30
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Tuana isimli kız öğrenc,i sınıf başkanı seçilirsem okula rapçi Sefo'yu getirme sözü verdi ve sözünü tuttu.

Rapçi Sefo ''Başkan olursam Sefo'yu getireceğim'' diyen çocuk hayranını kırmayarak Bursa'ya gitti
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 Altın Kelebek Ödülleri'nde 'En İyi Rapçi' ödülünün sahibi olan Sefo, dün Bursa'da Hüsnü Züber İlkokulu'nda Tuana isimli bir kız öğrencinin, "Sınıf başkanı olursam Sefo'yu getirtirim" vaadini gerçekleştirmek için şehre gitti.

HAYRANININ VAADİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Bursa'ya giderken çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Arkadaşlar Bursa'da okulda bir öğrenci, okul başkanlığına aday olmuş. Vaatlerinden biri beni okula getirtmekmiş, arkadaşımız başkan seçilmiş. Ben okula gidiyorum" dedi. Okulun girişine asılan "Hoş geldin Sefo" pankartıyla karşılanan Sefo, çocuk hayranlarının yoğun ilgi gördü. Çocuklar şarkıcıdan, imza almak için birbiriyle yarıştı.

ÖĞRENCİLERE SÜRPRİZ YAPTI

Sefo, müzik dersi işlenen bir sınıfa girerek de öğrencilere sürpriz yapmayı ihmal etmedi. Ders esnasında sınıfa giren Sefo, öğrenciler tarafından çığlıklarla karşılandı. Çocuklarla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen şarkıcı, o anları da Instagram hesabından paylaştı.

 

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