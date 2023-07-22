Tuba Büyüküstün’ün İngilizce videosu herkesin diline düştü. “Sıcaklardan oluyor bunlar”

Oyuncu Tuba Büyüküstün “Anlamak istiyorum” diyerek çektiği İngilizce videoyla sosyal medyada gündem oldu.

Tuba Büyüküstün’ün İngilizce videosu herkesin diline düştü. “Sıcaklardan oluyor bunlar”

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Şimdilerde Zeytin Ağacı 2 dizisinin çekimlerine devam eden Tuba Büyüküstün, sosyal medya hesabından paylaştığı İngilizce videoyla gündem oldu.
Büyüküstün videoda şunları söyledi:

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“A few days ago, I found myself saying I want to understand, I need to understand. Someone was holding me, with love, with honesty and only thing I can say was I need to understand!”

(Birkaç gün önce kendimi anlamak istiyorum, anlamaya ihtiyacım var derken buldum. Biri beni sevgiyle, dürüstlükle tutuyordu ve söyleyebileceğim tek şey anlamam gerektiğiydi!)

“O BİLE KENDİNİ ANLAMAMIŞTIR”

Tuba Büyüküstün’ün videosu kısa sürede Twitter’da yayıldı. Büyüküstün için “Sıcaklardan oluyor bunlar”, “İngilizce bildiğini göstermek istemi, “O bile kendini anlamamıştır” şeklinde yorumlar yapıldı.

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