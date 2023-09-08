Tüccar çiftçiyi çileden çıkardı. Çiftçi öfkesini ağaçlardan aldı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde tüccarın tarlada limona 3 TL değer biçmesine kızan çiftçi ağaç sökerek tepki gösterdi.

KAYNAK: İHA
Tüccar çiftçiyi çileden çıkardı. Çiftçi öfkesini ağaçlardan aldı

İHA'nın haberine göre, bereketli topraklarıyla birçok meyve ve sebze yetişen Hatay'da narenciye hasadı başladı. Dörtyol ilçesi Yeniyurt Mahallesi'nde çiftçiler aylardır verdikleri emeğin karşılığında hasada başladı.

Bölgede çiftçilik yapan Doğan Atılgan, tüccarın 3 TL'lik teklifi karşısında neye uğradığını şaşırdı. Atılgan, 4 yıldır emek verdiği ağaçlarını tüccara ‘size yar etmem' diyerek söktü ve bu anları sosyal medyada paylaştı.

Doğan Atılgan, limonunu 3 TL'lik teklife satacağına odun yapacağını ifade ederek “Ben bu limonları 4 senedir yetiştiriyorum. Tüccar getirdim, dalında 3 liraya verirsen alırım. Utanmaz herif hiç yüzü kızarmadan 3 lira teklif ediyor. Ona vereceğime 3 liraya odun yapar kullanırım. Limonun güzelliğine bak yıllardır emek veriyorum, 3 Lira para biçiyor ona vereceğime söker odun yaparım daha iyi. Ona da yar etmem” dedi.

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