Tuchel İngiltere Milli Takımı’na gidiyor. Tarihte ilk kez olacak

İngiltere Milli Takımı’nda Gareth Southgate’ten boşalan teknik direktörlük koltuğu için ortalığı karıştıracak bir hamle geldi. İngiltere Futbol Federasyonu, Alman teknik adam Thomas Tuchel ile anlaşmaya vardı. Tuchel, İngiltere Milli Takımı’nı çalıştıracak ilk Alman teknik adam olarak tarihe geçecek. Tuchel’in senede 5 milyon sterlin alacağı öğrenildi.

Son olarak Chelsea’yi çalıştıran Tuchel, İngiltere Milli Takımı’nın Fabio Capello’dan sonra ilk yabancı teknik direktörü olacak. Federasyon yetkililerinin bugün yapacağı basın toplantısı ile Tuchel’i resmen açıklaması bekleniyor.

İngiltere Milli Takımı için Lee Carsley, Pep Guardiola ve Eddie Howe gibi isimlerin adı geçiyordu. Ancak Tuchel ile görüşmelerin hızla gerçekleşerek sonuçlanması dikkat çekti.

EURO 2024’Ü İSPANYA’YA KARŞI KAYBETTİLER

Kadrosunda Harry Kane, Jude Bellingham ve Bukayo Saka gibi yıldız isimleri olan İngiltere, EURO 2024’te şampiyonluk adayları arasında yer almasına rağmen Teknik Direktör Gareth Southgate’in oynattığı futbol tepkilerin odağında yer almıştı. Southgate’in takımı tepkilere rağmen yükseldiği finali İspanya’ya karşı kaybederek kupayı elinden kaçırdı. İngiltere Futbol Federasyonu ise tepkilerin odağındaki teknik adamla yolları ayırdı ve yerine geçici olarak Lee Carsley getirilmişti.

ADI MANCHESTER UNİTED İLE ANILIYORDU

İngiltere’nin başına geçecek Thomas Tuchel’in adı bir süredir Manchester United ile anılıyordu. İngiliz devinin Teknik Direktör Erik ten Hag ile yollarını ayırması durumunda Tuchel’i getireceği bir süredir İngiliz basınının gündemindeydi. Ancaj Tuchel’in adı çok hızlı bir şekilde İngiltere Milli Takımı için geçti ve görüşmelerde anlaşma sağlandı. Tuchel döneminde İngiltere’nin nasıl bir futbol oynayacağı merakla bekleniyor. Tuchel kariyerinde Borussia Dortmund, Bayern Münih, PSG ve Chelsea’yi çalıştırdı.