Tudem Yayın Grubu 40 yaşında!

1984’te İzmir’de kurulan ve yayıncılık serüvenini yıllar içinde çeşitlendiren Tudem, bugün 200’ü aşkın yazarı ve çizeri, 7 ayrı alt markasından yayımladığı 1400’ü aşkın ürünü, İstanbul, Ankara ve İzmir’de yer alan kitabevleri ve ülkenin dört bir yanına ulaşan geniş bayilik ağı ile sektörün öncüleri arasında yer alıyor. İlk günkü heyecanını ve tutkusunu yitirmeden üretmeye, okurlarıyla birlikte kalem tutmaya devam ediyor.

Tudem Yayın Grubu Genel Müdürü Sinan Çam, 40. yıl kutlamalarına ilişkin olarak duygularını şu sözlerle ifade ediyor: “40 yıldır eğitim ve kültür yayıncılığında nitelikten ödün vermeden üretiyoruz. Kitaplarla düşünen ve düşleyen öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz, çevirmenlerimiz, kitabevlerimiz, bayilerimiz ve okurlarımızla hayallerimizi birlikte büyütüyoruz. Yazarından editörüne, çizerinden okuruna, öğrencisinden öğretmenine yıllardır hep birlikte kalem tutuyoruz.” Her zaman okurları için en iyisini hedeflediklerini belirten Çam, bu bilinçle çalışmaya devam ettiklerini dile getiriyor.

Yayımladığı kitaplarla hem çocuklara hem de yetişkinlere hayatlarının farklı evrelerinde dokunmayı başaran Tudem, 7 ayrı markasıyla 7’den 70’e her yaştan okura hitap ederek sürdürülebilirlik çerçevesinde ekonomik, sosyal, çevresel tüm kaynaklarıyla Türkiye’de yayıncılığın gelişimine katkı sağlamayı amaçlıyor. Eğitim ve kültür yayıncılığında yazımdan çeviriye ve basıma kadar geçen titiz editörlük süreçleriyle kaliteden ödün vermeden üretmeyi sürdürüyor. Yayımladığı kitaplardan 34’ünün toplam 19 dile çevrilmesiyle bugün Avrupa’dan Uzak Doğu’ya kadar birçok farklı ülkede dünya çocuklarıyla buluşan Tudem Yayın Grubu, Türk çocuk edebiyatını dünyaya ulaştıran bir köprü olma görevini gururla üstleniyor.

Tudem Yayın Grubu, çocuk edebiyatı alanında “yaşayan en çok Türk yazara sahip” Tudem Edebiyat markasıyla dil ve içerik açısından zengin, sosyal meselelere duyarlı kitaplar yayımlayarak okuma eylemini çocuklar için zorunluluk değil, gündelik hayatın bir parçası kılmayı; Uçanbalık markasıyla okul öncesi dönemdeki çocukları masal, öykü, resimli kitap, tiyatro oyunu ve şiir türündeki nitelikli kitaplarla buluşturmayı; Delidolu markasıyla farklı dillerden ve coğrafyalardan dünya edebiyatında yankı uyandıran eserler ile Nobel, Pulitzer, Booker gibi önemli ödüllere değer görülen yazarların başyapıtlarını yetişkin okurlara sunmayı misyon ediniyor. Desen markasıyla da “9. sanat” olarak nitelenen grafik roman, karikatür ve resimli kitap türlerini her yaştan okurla buluşturarak Türkiye’de henüz fazla tanınmayan bu koca külliyatın yaygınlaşmasına önayak oluyor.

Tudem ayrıca, dijital çağın yayıncılık anlayışına uygun olarak içerik ile kullanıcıyı bir araya getiren yeni platformlar oluşturmayı, dijital teknolojileri sektörle bütünleştirerek farklı okur ihtiyaçlarına cevap verebilmeyi hedefliyor. Bu kapsamda bünyesindeki kitaplardan 154 tanesini e-kitap, 41 tanesini de sesli kitap olarak okuyucularıyla buluşturuyor. Geleceğin eğitim ve kültürle inşa edileceği bilinciyle yıllardır tüm öğretmen ve öğrencilerin yanında olan Tudem Eğitim, Uçanbalık Erken Öğrenme ve BlokTest markalarıyla da Türkiye’de nitelikli eğitimin önemli bir bileşeni olmayı sürdürüyor. Öğretmenlerin işini kolaylaştırmak amacıyla tasarladığı Tudem Dijital adlı platform, öğretmen-öğrenci-öğrenme üçgeninde başarıyı amaçlarken onbinlerce kullanıcısına 40 binin üzerinde örnek sayfa, 500’e yakın kitabın yer aldığı Kitap Rehberi, 200’e yakın kitabın Çalışma Yaprakları ve 100’e yakın kitaba ilişkin etkinlik sayfaları ile zamandan ve mekândan bağımsız bir okuma ve çalışma imkânı sunuyor. Ayrıca okuyucularının inceleyebilmesi için tudem.com üzerinden tüm kitaplarının “tadımlık” kısımlarını okuyucuları ile paylaşıyor.

Hayata anlam katan sosyal sorumluluk çalışmaları

Yayımladığı kitapların yanı sıra sosyal sorumluluk çalışmalarına da imza atan Tudem Yayın Grubu, Türk çocuk edebiyatının gelişmesine katkı sunmak amacıyla tam 22 yıldır “Tudem Edebiyat Ödülleri” yarışmasını düzenliyor ve bu alanda yeni yazarların yetişmesine olanak tanıyor. Okuma güçlüğü çeken ve okumaya isteksiz çocuklar için hayata geçirilen “SEN de OKU” koleksiyonu, eksikliği hissedilen bir boşluğu dolduruyor. 14 yıllık yayın hayatı boyunca ücretsiz olarak dağıtılan İyi Kitap dergisi, çocuk ve gençlik edebiyatında hâlâ önemli bir kaynak olmayı sürdürüyor. Ayrıca, 200’e yakın Braille baskılı kitabıyla görme engelliler okullarındaki kütüphaneleri zenginleştirme projesine de katkıda bulunan Tudem, spora ve genç sporculara da desteğini sürdürüyor. Bu konuda görüşlerini ileten Sinan Çam, amatör kulüplere sponsor olarak triatlon, duatlon ve aquatlon branşlarında yetenekleri keşfetmeyi önemsediklerini belirtiyor. Ayrıca kadın futbol ve voleybol altyapı takımlarının sponsorluğunu üstlenerek kadın sporcuların gücünü vurgulamayı amaçladıklarını ifade ediyor.

Türkiye’nin en güvenilir ilk 10 yayıncısından biri olarak 40. yılına giren Tudem Yayın Grubu, yaşam boyu öğrenmenin yolunun her fırsatta Tudem’den geçtiği inancıyla, 40 yıldır olduğu gibi gelecekte de hayatımıza iz bırakacak projelerin izini sürüyor ve 50. yılına doğru emin adımlarla ilerliyor.