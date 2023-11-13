Tudor İtalyan devinin başına geçiyor

Geçtiğimiz sezon İtalya'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'de bu sezon işler istenildiği gibi gitmiyor. Spalleti'nin ardından Rudi Garcia ile de yolları ayırmaya hazırlanan İtalyan devinin başına tanıdık bir isim geçiyor.