Tudor İtalyan devinin başına geçiyor

Geçtiğimiz sezonun İtalya şampiyonu olan Napoli, teknik direktör değişikliğine gitmeye hazırlanıyor.
Geçen sezon takımı şampiyon yapan Luciano Spalletti'nin ardından Rudi Garcia'yı göreve getiren Napoli, Garcia ile de yollarını ayırma kararı aldı.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre; Napoli, Garcia ile ayrılığı kısa süre içerisinde açıklayacak.
Napoli'de Garcia yerine düşünülen ilk isim ise 2017-2018 sezonunda Galatasaray'ı çalıştıran ve son olarak Marsilya'dan ayrılan Igor Tudor oldu.
İtalya Serie A'da geride kalan 12 haftada 21 puan toplayan Napoli, 4. sırada yer alıyor.