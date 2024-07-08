Tüfekle tekel bayisine girip sigara alan şüpheliye gözaltı

Olay, iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Mutlukent Mahallesi, 2432. Sokakta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, elinde tüfekle tekel bayisine girerek sigara talep etti.

Sigarayı aldıktan sonra iş yeri sahibine tüfeği doğrultarak tehdit eden şüpheli, ardından olay yerinden uzaklaştı. Aynı bölgede başka bir iş yerine de tüfekle giren şüpheli, müşterileri dışarı çıkardıktan sonra alkol alarak bölgeden ayrılmaya çalıştı.

Polis ekipleri, gelen ihbar üzerine şüpheliyi elinde tüfekle yakalayarak gözaltına aldı. Üzerinden 4 sahte kimlik çıkan şüpheli, çevrede paniğe neden oldu.

İş yeri sahibi Sinan Bülbül (46), "Daha önce birkaç defa iş yerimize gelen biriydi. Normal insanlar gibi alacağını alıp giderdi. Tüfekle içeri girdi. Yeğenim 'Silahla içeriye giremezsin' diye uyarınca 'Ben girerim' dedi. İlk başta şaka yapıyor sandık, ciddiye almadık. Sonra ciddi olduğunu anladık. Silahı gösterip sigara istedi. Daha sonra tüfeği bize doğrulttu ve koşmaya başladı. Orada bir bağrışma oldu. Bir mekana girmiş, orada insanları dışarı çıkarıp alkol istemiş. Sonra polis gelince aldı" dedi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.