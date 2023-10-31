Tuğba Ekinci'den canlı yayında kadınları çıldırtacak sözler

Genç kızların giyinişini eleştiren Tuğba Ekinci canlı yayında skandal ifadeler kullandı. Ekinci, "Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz. Erkekler kadınlardan daha namuslu. Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor" dedi.

Tuğba Ekinci'den canlı yayında kadınları çıldırtacak sözler

TV8'de yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa' programında konuşan şarkıcı Tuğba Ekinci, kadınlar ile ilgili skandal ifadeler kullandı.

"ERKEK HER ZAMAN KADINDAN ÜSTÜNDÜR"

Tuğba Ekinci o anlarda, 'Erkek her zaman kadından üstündür. Dayak yemek istemeyen kadın yer mi? Çileden çıktığını anladığı an ya susar ya dayak atar. Dayak atamayacağını atamıyorsa susar' dedi.

"BİZİM ERKEKLERİMİZİ DE DÜŞÜRÜYORLAR"

Ekinci sözlerinin devamında ise, 'Ozan Güven, Ahmet Kural ve Mehmet Ali Erbil gibi vizyonlu insanların düşürüldüğünü düşünüyorum. Nasıl kadınları düşürüyorlar? Bizim erkeklerimizi de düşürüyorlar. Bunlar ahlaklı, normal, düzgün hayatları olan kadınlar olsalar bunlar olmaz' dedi.

"BEN KADINLARIN KUYRUK SALLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Tuğba Ekinci o programda ayrıca, 'Ben kadınların kuyruk salladığını düşünüyorum. Bize niye yapılmıyor?' dedi.

Tuğba Ekinci'nin kadınlar hakkındaki şoke eden o sözleri:

''Genç kızlara sesleniyorum, toplu taşıma araçlarında kıyafetlerinize dikkat edin. Kadın kuyruk sallamazsa erkek bir şey yapmaz. Erkekler kadınlardan daha namuslu. Kadınlar nerede, nasıl giyineceklerini bilmedikleri için başlarına böyle şeyler geliyor. Kadınlar benim duruşumu örnek alsalar ne dayak yerler ne de başlarına bir şey gelir.''

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