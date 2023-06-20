Tuğba adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Tuğba isminin anlamını araştırıyor. Peki, Tuğba ne demek? Tuğba isminin anlamı nedir?

TUĞBA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Tuğba ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Arkadaş, yoldaş.

- Güzellik, iyilik, hoşluk.

- Cennette var olduğuna inanılan ağaç.

TUĞBA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Tuğba ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Tuğba adını koymak caizdir.