Tuğba Özay iğrenç duruma şahit oldu. Ayy bu nasıl bir korkunçluk...

Muğla’nın Bodrum ilçesinden İzmir’e giderken turistik Bodrum-Söke karayolunda bulunan Bafa Gölü kıyısındaki çöp ve moloz yığınlarını fark eden Tuğba Özay, karşılaştığı iğrenç durum karşısında isyan etti.

Bafa Gölü civarındaki çöp yığınlarını görüntüleyen Tuğba Özay, çöp yığınları üzerinde ölü bir domuz olduğunu fark etti. Özay, gördüklerine inanamayarak büyük tepki gösterdi.

"MANZARA BENİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ"

Özay çektiği videoda, “Merhaba, şu anda Bodrum’dan İzmir’e giderken Bafa Gölü girişindeyiz. Size oldukça rahatsız edici bir manzara göstereceğim. Gerçekten bu ülkede yaşamak beni artık çok yordu. Bu kadar çirkin zihniyet ve bu kadar pislikle nasıl başa çıkacağız, bilmiyorum. Burası bir turizm alanı, ana yol üzerinde yer alıyor” ifadelerini kullandı.

"BURASI ÇÖP DÖKME YERİ DEĞİL"

Bu çöplüğün uçsuz bucaksız görüntüsünün kendisini dehşete düşürdüğünü ifade eden Özay, “İnsanların nasıl böyle bir zihniyete sahip olabileceğine inanamıyorum. Doğaya nasıl bu kadar zarar verilebilir? Burası bir çöp dökme yeri değil” ifadelerini kullandı.

"VATAN SEVGİSİ DEDİĞİNİZ ŞEY BÖYLE Mİ GÖSTERİLİR?"

Artık sabrının tükendiğini dile getiren Özay, “Bu durum beni hasta ediyor ve sorumluların nasıl böyle duyarsız kalabildiğini anlamıyorum. Allah affetsin ama bu durumu anlatmakta bile zorlanıyorum. İnsanlar bu kadar duyarsız olamaz. Vatan sevgisi dediğiniz şey böyle mi gösterilir? Vatandaşlar olarak bu kadar umursamaz mıyız? Bu çöplerin doğaya verdiği zarar çok büyük. Yolları göremiyor musunuz? Bu duruma nasıl göz yumulur? Bafa Gölü gibi doğa harikası bir yerin bu hale gelmesi büyük bir utanç kaynağı. Lütfen, doğa sevgisini içimizde büyütelim ve bu tür durumlara karşı duyarlı olalım. Bu şekilde devam edersek doğamızı kaybetmekle kalmayıp, sağlığımızı da tehlikeye atacağız” ifadelerini kullandı.