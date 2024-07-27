Tuğba Şenoğlu imzayı attı. Kadrodan çıkarılmıştı

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi takımlarından Türk Hava Yolları, milli oyuncu Tuğba Şenoğlu İvegin'i kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Milli voleybolcumuz Tuğba Şenoğlu İvegin, 2024-25 sezonunda takımımızın başarısı için ter dökecektir. Tuğba Şenoğlu İvegin'e 'Ailemize hoş geldin' diyor, takımımızla nice başarılar yaşamasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Tuğba, Sultanlar Ligi'nde geçen sezon Kuzeyboru takımının formasını giydi.

ANİ BİR KARARLA KADRODAN ÇIKARILMIŞTI

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Olimpiyat kadrosunda bulunan Tuğba Şenoğlu İvegin, ani bir kararla kadrodan çıkarılmış ve yerine İlkin Aydın dahil edilmişti.

Alınan bu karar, voleybol severleri küplere bindirdi ve Tuğba Şenoğlu'na destek mesajları paylaşıldı.