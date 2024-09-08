Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz Aralık ayında Abdullah Karatay ile nikâh masasına oturmuştu.
Mersin'de aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen düğün töreniyle çift, mutluluğa "evet" demişti.
Şarkılarıyla hafızalarda iz bırakan Kandemir, sosyal medya hesabından heyecan verici bir haber paylaştı.
"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış" ve "Kalbim Kırgın" gibi hit parçalarıyla tanınan şarkıcı, hamile olduğunu duyurdu.
Eşi Abdullah Karatay ile birlikte bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşan Kandemir, paylaşımına '2+' notunu düştü. Bu mutluluk verici haberi gören hayranları, ünlü isme beğeni ve tebrik mesajları yağdırdı.