Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu

Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Geçtiğimiz Aralık ayında Abdullah Karatay ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, heyecan verici bir haber paylaştı. "Bu Benim Öyküm" adlı şarkısıyla büyük bir çıkış yakalayan Kandemir, eşiyle birlikte bebek beklediklerini duyurdu.

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Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu 1

Ünlü şarkıcı Tuğçe Kandemir, geçtiğimiz Aralık ayında Abdullah Karatay ile nikâh masasına oturmuştu.

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Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu 2

Mersin'de aileleri ve yakın dostlarının katılımıyla gerçekleştirilen düğün töreniyle çift, mutluluğa "evet" demişti.

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Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu 3

Şarkılarıyla hafızalarda iz bırakan Kandemir, sosyal medya hesabından heyecan verici bir haber paylaştı.

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Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu 4

"Seni Öptüğüm Sokak", "Yanlış", "Ne Güzel Yaratmış" ve "Kalbim Kırgın" gibi hit parçalarıyla tanınan şarkıcı, hamile olduğunu duyurdu.

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Tuğçe Kandemir hamile olduğunu duyurdu 5

Eşi Abdullah Karatay ile birlikte bebeğinin ultrason fotoğrafını paylaşan Kandemir, paylaşımına '2+' notunu düştü. Bu mutluluk verici haberi gören hayranları, ünlü isme beğeni ve tebrik mesajları yağdırdı.

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