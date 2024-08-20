Tuğgeneral emrindeki evli kadın subayı hamile bıraktı

Jandarma Genel Komutanlığı'na karargahına bomba gibi düşen "yasak aşk" haberi...Doğu'daki bir şehirde görev yapan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneralin emrindeki ilçe jandarma komutanı kadın subayı hamile bıraktığı iddia edildi. T24 Yazarı Tolga Şardan bugün kaleme aldığı yazısında yasak aşkı ve sonuçlarını köşesine taşıdı.

Şardan'ın yazısında yer alan iddialara göre Doğu'daki bir ilin jandarma komutanı ile ilçe jandarma komutanı kadın subay arasında yaşanan yasak aşk dedikoduları, İçişleri Bakanlığı'na ulaştı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneralin iki yardımcısının da bu tip skandallarla anıldığı öne sürüldü.

Soruşturma başlatan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yaşananlara sinirlendi. Son kararnameyle İl Jandarma Alay Komutanı ve iki yardımcısı emekli edildi.

Tolga Şardan'ın yazısı şöyle

Doğu Anadolu'da orta ölçekli bir kentimizdeki olaylar zincirinin en tepesinde söz konusu kentin il jandarma komutanı ve bir yardımcısı var.

İddiaya göre; daha önce Jandarma Genel Komutanlığı'nda görev yapan tuğgeneral rütbesindeki komutan geçen yıl tayinlerinden söz konusu kente atandı. Evini taşımadı. Bir bakıma bekar olarak görevini yürüttü.

Ancak zaman içinde emrinde ilçe jandarma komutanı olarak görev yapan kadın subayla aralarında yakınlaşma yaşandı. Kadın subayın eşi de aynı kentte ancak başka bir Jandarma birliğinde görevli subaydı.

Bu arada söz konusu komutanın yardımcılarından birisi de Komutan'ın benzeri bir süreç içindeydi. O da emrindeki kadın subaylar ve astsubaylarla gönül ilişkisine girmekten geri durmadı.

Şardan yazısında kentte, ilçe jardarma komunatı kadın subayın il jandarma komutanından hamile kaldığı iddiasının ortaya atıldığını öne sürdü

İddialara göre genç kadının eşi kent içinde 300 promil alkollü araç kullanırken, yakalandı. Polise mukavemette bulunan subah hakkında valilik idari soruşturma, savcılık da adli soruşturma başlattı.

Şardan yazısındaki iddialar göre, İkinci olayın yaşanmasından sonra alkollü olarak yakalanan subay, emrindeki kadın personelle birlikte olduğu iddia edilen il jandarma komutan yardımcısını, "elimde görüntüleriniz var" diyerek tehdit etti. Komuta kademesi, görüntülere ulaşabilmek amacıyla valilik nezdinde devreye girip alkollü araç kullanırken yakalanan subayın ceza almasını önlemek amacıyla devreye girdi, fakat başarılı olamadılar.

Şardan'ın yazısının devamı şöyleydi:

Aynı dönemde il jandarma komutanından hamile kaldığı iddia edilen kadın subayın eşi, boşanma davası açtı. Hamile kadın subay, görevden ayrılınca yerine yeni atama yapıldı.

Yaşananlar kısa zamanda Ankara'ya yansıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere Jandarma Genel Komutanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nda duymayan kalmadı.

Yaşananlara sinirlenen Yerlikaya'nın görevden alınması talimatını verdiği il jandarma komutanı emekli edildi. İki yardımcısı da komutanla birlikte emekli edildi.

Tolga Şardan yazısının sonunda ise olayla ilgili olarak "Bildiğim kadarıyla sürecin araştırılması için jandarmadan herhangi bir müfettiş görevlendirilmedi" ifadesini kullandı