Tuğra adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Erkek çocuk ismi arayan ebeveynler Tuğra isminin anlamını araştırıyor. Peki, Tuğra ne demek? Tuğra isminin anlamı nedir?

TUĞRA NE DEMEK?

Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Tuğra ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:

- Osmanlı padişahlarının imza yerine kullandıkları, özel bir biçimi olan sembolleşmiş işaret.

- Mühür.

TUĞRA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?

Tuğra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Tuğra adını koymak caizdir.