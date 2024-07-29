Tuğrul Türkeş izni aldı tarih verdi: Osman Kavala'yı ziyarete gidiyorum

Düzenleme: Kaynak: Halk TV
Tuğrul Türkeş izni aldı tarih verdi: Osman Kavala'yı ziyarete gidiyorum

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, Gezi Parkı Davası tutuklusu Osman Kavala’ya yapacağı ziyaret için tarihi duyurdu.

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Türk Delegasyonu Başkanı ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş’in Gezi tutuklularını ziyaret edeceği açıklamaları ardından, MHP ile arasındaki gerginlik devam ediyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz'a konuşan Türkeş, ziyarete ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Osman Kavala olmak üzere hiçbir Gezi Parkı tutuklusunu tanımadığını belirten Türkeş, hukuksuzluğa itiraz ettiğini vurguladı.

Saymaz’ın “Neden izin çıkmadı?” sorusuna da yanıt veren Türkeş, konunun Cumhur İttifakı’nın etkileyeceğinin düşünüleceğini belirtti. Türkeş, “Çünkü yargıya ilişkin tasarruflar adeta bir grubun etki alanına müdahale sayılıyor. AK Parti’de problem olacağını zannetmiyorum” dedi.

GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERDİ

Kavala ziyaretine ilişkin tarih veren Türkeş, “İşlerimi bitireceğim. Ondan sonra bakanlıkla gün kesişiriz.. Bu hafta sonunu hedefliyorum ama en geç önümüzdeki hafta bu görüşme yapılacak. 10 gün içinde” ifadelerini kullandı.

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