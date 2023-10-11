TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak

Resmi Gazete'de yayımlandı. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, 20 uzman yardımcısı alacak

KAYNAK: AA
TÜİK 20 uzman yardımcısı alacak

Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar Ankara'daki merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Üniversitelerin mezun olduğu ilgili bölümlerine göre şartları sağlayan adaylar başvurularını, 11-20 Ekim döneminde e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki Sınavlarım/Mülakatlarım menüsünden de ulaşabilecek.

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