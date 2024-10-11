TÜİK açıkladı Ağustosta perakende satışlar hızlandı

Türkiye İstatistik Kurumu'nda perakende satış hacmi açıklaması...TÜİK'e göre ağustosta perakende satışlar yükselişe geçti, altı ayın zirvesine oturdu.

TÜİK açıklamasına göre ticaret satış hacmi ağustos ayında Temmuz ayına kıyasla yüzde 2,9'luk bir artış gösterdi. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,8'lik artış yaşandı. Toptan ticaret satış hacmi ise yüzde 3,5'luk yükseliş yaşandı. Perakende ticaret satış hacmi de yüzde 2,2 arttı.

PERAKENDE SATIŞLAR 6 AYIN ZİRVESİNDE

Yıllık bazda ticaret satış hacmi geçen yılın aynı ayına göre artış oranı yüzde 5,3 artış oldu. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 artış gösterdi.