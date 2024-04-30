TÜİK açıkladı. Ekonomist Soner Gökten 'İşte Türkiye gerçeği' diye paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
TÜİK açıkladı. Ekonomist Soner Gökten 'İşte Türkiye gerçeği' diye paylaştı.
TÜİK Hizmet Üretici Fiyat Endeksi açıkladı. Hizmet sektöründe enfllasyon aylık bazda yüzde 3,64 yıllık bazda ise yüzde 85,41 artış gösterdi. Ekonomist Doç.Dr Soner Gökten "Hizmet sektörü Türkiye Gerçeğidir" diye sosyal medyada paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu bugün Hizmet Üretici Fiyat Endeksi, yani hizmet sektöründe enflasyon rakamlarını açıkladı. O rakamlar H-ÜFE olarak adlandırılan bölümde enflasyonun aylık bazda yüzde 3,64 olarak artış gösterdiği açıklanırken, hizmet sektöründe yıllık enflasyon yüzde 85,41 olarak kayıtlara geçti. İşte bu rakamları değerlendiren Ekonomist Doç.Dr. Soner Gökten yaptığı paylaşımla "İşte Türkiye Gerçeği" paylaşımıyla Türkiye'deki gerçek enflasyona işaret etti.

TÜİK'e göre Hizmet Üretici Fiyat Endeksi yıllık bazda yüzde 85,41 artış gösterirken, aylık olarak hizmet enflasyonu yüzde 3,64 olarak açıklandı.fokrra44.jpg

DEPOLAMA HİZMETLERİNDE ENFLASYON YÜZDE 78,53
TÜİK rakamlarına göre bir önceki yılın aynı ayına göre, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 78,53 artış, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,25 artış gösterdiği kayıtlara geçtil. Bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 91,35, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 71,21 artış, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 96,31 artış, idari ve destek hizmetlerde yüzde 97,65 artış gerçekleşti.

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Hizmet Sektöründeki enflasyonu değerlendiren Ekonomist Doç.Dr. Soner Gökten enflasyonu işaret ettiği paylaşımıyla dikkat çekti. Çünkü rakamları paylaşan Gökten "HİZMET sektörü TÜRKİYE GERÇEĞİDİR" dedi. İşte o paylaşım

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