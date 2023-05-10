TÜİK açıkladı. Sanayi üretimi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre sanayi üretimi yıllık bazda küçük de olsa yüzde 0,1'lik düşüş yaşandı.

TÜİK açıkladı. Sanayi üretimi düştü

TÜİK sanayi üretim endeksini açıkladı. 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,4 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,8 azaldı.TÜİK verilerine göre, Sanayi üretimi yıllık bazda yüzde 0,1 oranında düştü.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK BAZDA YÜZDE 5,5 ARTTI
Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2023 yılı Mart ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,0, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,1 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,2 arttı.

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