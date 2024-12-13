TÜİK açıkladı: Tavuk eti üretimi arttı

Kaynak: AA
TÜİK açıkladı: Tavuk eti üretimi arttı

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 artarak 227 bin 675 tona, tavuk yumurtası üretimi yüzde 2,6 artışla 1 milyar 881 milyon 358 bin adede yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ekimde 227 bin 675 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 11,6, aylık bazda ise yüzde 6,3 artış gösterdi.

Tavuk yumurtası üretimi ise ekimde aylık bazda yüzde 2,9, geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 2,6 yükseldi. Bu dönemde 1 milyar 881 milyon 358 bin adet tavuk yumurtası üretildi.

Ekimde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 9,5 artışla 122 milyon 744 bin olarak kayıtlara geçti.

Hindi eti üretimi de aynı dönemde yüzde 0,2 artışla 3 bin 969 ton oldu.

Ocak-ekim döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,5, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,1, tavuk eti üretimi yüzde 6,8 ve hindi eti üretimi yüzde 15,4 arttı.

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