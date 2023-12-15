TÜİK açıkladı. Ücretli çalışan sayısı arttı

Kaynak: AA
TÜİK açıkladı. Ücretli çalışan sayısı arttı
Türkiye İstatistik Kurumu, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısının ekimde, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artış gösterdiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumuna göre, ülkede ücretli olarak çalışan nüfusun sayısı arttı. TÜİK bugün ücretli çalışan verilerini açıkladı.

TÜİK'e göre, geçen yılın ekim ayında 14 milyon 891 bin 949 kişi olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bu yılın aynı ayında yüzde 2,6 artışla 15 milyon 277 bin 929 kişiye yükseldi.

Söz konusu ayda ücretli çalışan sayısı, sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,7 arttı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı ekimde eylüle kıyasla değişim göstermedi.

Bu dönemde ücretli çalışan sayısı aylık bazda sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,6 arttı, ticaret-hizmet sektöründe ise değişim göstermedi.

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