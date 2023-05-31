TÜİK cari açığın 10 yılın zirvesindeki Türkiye’nin yüzde 4 büyüdüğünü açıkladı

Cari açığın 10 yılın zirvesini gördüğü, doların 20 liraya, euronun ise 23 liraya dayandığı Türkiye’nin TÜİK ilk çeyrekte yüzde 4 büyüdüğünü açıkladı.

TÜİK cari açığın 10 yılın zirvesindeki Türkiye’nin yüzde 4 büyüdüğünü açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. TÜİK’e göre Türkiye yüzde 4 büyüdü.

Buna göre, GSYH 2023 yılı birinci çeyrek ilk tahmini, zincirlenmiş hacim endeksi olarak, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 4 arttı.

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın ilk çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak hizmetler yüzde 12,4, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 12, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 11,2, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 8,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,8, inşaat yüzde 5,1, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 3,6 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,4 arttı. Tarım sektörü yüzde 3,8, sanayi ise yüzde 0,7 azaldı.

Böylece Türkiye ekonomisi Kovid-19 salgını tedbirlerinin uygulandığı 2020 yılının ikinci çeyreğinden sonra üst üste 11 çeyrek büyümüş oldu. Bu yılın ilk çeyreğinde Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkisine rağmen yüzde 4 büyüme dikkati çekti.

CARİ AÇIK 10 YILIN ZİRVESİNDE
Türkiye ekonomisi Mart ayında 4,48 milyar dolarlık cari açık verdi. İlk çeyrekte cari açık 10 yılın zirvesini görürken Türkiye ekonomisinde 17 ay üst üste cari açık görüldü. Bu süreçte dolar 20 liraya, euro ise 23 liraya dayandı.

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