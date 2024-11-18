TÜİK çok alınmış. Basın açıklamasıyla duyurdular

Her konuda eleştirilen TÜİK, "2025 Yılı TÜİK Bütçe Teklifi Üzerine Yapılan Manipülasyonlar" başlığıyla basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, "TÜİK’in 2025 yılı bütçe teklifi hakkında bazı basın organlarında yer alan ve gerçeklerle bağdaşmayan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur" denildi.

TÜİK bunun yanında açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Resmi istatistiklerin üretimi ve organizasyonuna ilişkin temel ilkeleri ve standartları belirleyen, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda gerekli veri ve bilgileri derleyen, değerlendiren ve kullanıcılara sunan bilimsel ve teknik bir kurumdur. Kurum, istatistik üretim faaliyetleri kapsamında ülkemiz geneline yayılmış 26 bölge müdürlüğü ve 4000’i aşkın çalışanı aracılığıyla veri toplamakta, işlemekte ve yayımlamaktadır."

ÇALIŞMALARIMIZI ENGELLENİYOR AÇIKLAMASI

Açıklamanın bir bölümünde yapılan değerlendirme ise dikkat çekti. İşte o değerlendirme:

"TÜİK’in tüm bu faaliyetlerini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyduğu bütçesi hakkında bile sebeplerini araştırmadan ve gerçekle bağdaşmayan şekilde yapılan yorumlar/haberler TÜİK’in çalışmalarını engelleme çabaları olarak görülmektedir."

TÜİK'in çalışmaları nasıl engelleniyormuş...Önüne set mi çekiliyor. Hangi niyetle bu ifadeler basın açıklamasına konuldu. Hemen akıllara, enflasyon sepetine konulan ürünlerin fiyatlarını bile mahkemeye yollamaması akıllara geldi.

TÜİK açıklamanın sonunda ise şu ifadelere yer verdi

"Kendine yalan ve iftirayı meslek edinmiş bazı basın mensuplarının Kurumumuzdan bilgi almak yerine ucuz algı manipülasyonları yaptığı esefle müşahade edilmiştir."

TÜİK, kısaca diyor ki "bilgi almak için bize başvurun" açıklaması yapıyor. Mahkemeye enflasyon sepetindeki ürünlerin fiyatlarını yollamayan TÜİK'in bu ifadesine sizce ne anlatıyor.