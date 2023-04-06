İşte göç gerçeği. TÜİK de gizleyemedi bakın kaç kişi geldi

DHA'nın haberine göre, TÜİK'in açıkladığı, 2021 yılına ilişkin uluslararası göç istatistiklerine göre; yurt dışından Türkiye'ye göç edenlerin sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 116,9 oranında arttı. Türkiye'ye 739 bin 364 kişi gelirken, gidenlerin sayısı 287 bin kişi oldu.

TÜRKİYE'YE GÖÇ EDENLERDEN ERKEKLER FAZLA

Göç eden nüfusun yüzde 51,9'unu erkekler, yüzde 48,1'ini kadınlar oluşturdu. Yurt dışından gelen nüfusun 124 bin 269'unu Türk vatandaşları, 615 bin 95'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

YURT DIŞINA 287 BİN 651 KİŞİ GÖÇ ETTİ

Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı 2021 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 31,6 azalarak 287 bin 651 oldu. Göç eden nüfusun yüzde 55,7'sini erkekler, yüzde 44,3'ünü kadınlar oluşturdu. Türkiye'den yurt dışına giden nüfusun 103 bin 613'ünü Türk vatandaşları, 184 bin 38'ini ise yabancı uyruklular oluşturdu.

GENÇ NÜFUS TÜRKİYE'YE GÖÇ ETTİ

Türkiye'ye 2021 yılında göç edenlerin yaş grubu incelendiğinde, en fazla göç edenlerin yüzde 12,3 ile 20-24 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,1 ile 25-29 ve yüzde 10,7 ile 30-34 yaş grubu izledi. Türkiye'den göç eden nüfusun yaş gruplarına bakıldığında, en fazla göç edenlerin yüzde 14,4 ile 25-29 yaş grubunda olduğu görüldü. Bu yaş grubunu yüzde 12,3 ile 30-34 ve yüzde 11,6 ile 20-24 yaş grubu izledi.

İSTANBUL HEM EN FAZLA GÖÇ ALDI HEM DE EN FAZLA GÖÇ VERDİ

Türkiye'ye 2021'de göç edenlerin illere göre dağılımı incelendiğinde, yüzde 47,8 ile en fazla göç alan il İstanbul oldu. İstanbul'u yüzde 8,2 ile Antalya, yüzde 6,7 ile Ankara, yüzde 2,7 ile Bursa ve yüzde 2,4 ile Mersin takip etti.

Türkiye'den göç eden nüfusun illere göre dağılımına bakıldığında ise yüzde 35,2 ile İstanbul en fazla göç veren il oldu. İstanbul'u yüzde 11,9 ile Ankara, yüzde 6,2 ile Antalya, yüzde 3,7 ile İzmir ve yüzde 2,7 ile Bursa izledi.

ENÇ ÇOK IRAKLI GELDİ

Türkiye'ye 2021'de gelen yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 12,1 ile Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 10,9 ile İran, yüzde 6,5 ile Özbekistan, yüzde 6 ile Suriye ve yüzde 5,5 ile Afganistan vatandaşları izledi. Türkiye'den göç eden yabancı uyruklu nüfus içinde ilk sırayı yüzde 21,8 ile yine Irak vatandaşları aldı. Irak'ı yüzde 6,7 ile Afganistan, yüzde 5,6 ile İran, yüzde 5,2 ile Suriye ve yüzde 4,9 ile Türkmenistan vatandaşları takip etti. (DHA)