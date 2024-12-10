TÜİK Dış Ticaret birim değerinin artış gösterdiğini açıkladı

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %13,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,0 arttı, yakıtlarda %9,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,0 arttı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,7 AZALDI



İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,9 arttı, yakıtlarda %17,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,8 arttı.

THALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %3,9 ARTTI



İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,4 arttı, yakıtlarda %4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,6 arttı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %3,7 AZALDI



İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,0 azaldı, yakıtlarda %2,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,4 arttı.