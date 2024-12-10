TÜİK Dış Ticaret birim değerinin artış gösterdiğini açıkladı

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TÜİK Dış Ticaret birim değerinin artış gösterdiğini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayı dış ticaret istatistiklarını açıkladı. Buna göre ihracat birim değer endeksi yüzde 3,8 artış gösterdi.

İhracat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %13,0 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %7,0 arttı, yakıtlarda %9,3 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %3,0 arttı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %0,7 AZALDI

İhracat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %0,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde %9,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %0,9 arttı, yakıtlarda %17,4 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,8 arttı.

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THALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %3,9 ARTTI

İthalat birim değer endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %6,4 arttı, yakıtlarda %4,7 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %4,6 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,6 arttı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %3,7 AZALDI

İthalat miktar endeksi Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %6,0 azaldı, yakıtlarda %2,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,4 arttı.

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