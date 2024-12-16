TÜİK duyurdu: Hizmet üretim endeksi düştü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
TÜİK duyurdu: Hizmet üretim endeksi düştü

Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Hizmet üretim endeksi ekimde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldığını açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre hizmet üretim endeksi yıllık yüzde 2,0 azaldı

Ekim ayında ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,0 azaldı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 4,6 azaldı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 4,0 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 3,2 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 5,2 arttı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 9,5 azaldı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 2,8 arttı.

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Hizmet üretim endeksi aylık %0,2 arttı

Hizmet üretim endeksi (2021=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Aynı ayda ulaştırma ve depolama hizmetleri yüzde 0,1 arttı, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 1,1 arttı, bilgi ve iletişim hizmetleri yüzde 2,5 azaldı, gayrimenkul hizmetleri yüzde 2,8 azaldı, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler yüzde 1,8 arttı, idari ve destek hizmetleri ise yüzde 1,3 arttı.

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