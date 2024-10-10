TÜİK duyurdu. Sanayide tehlike çanları çalıyor

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TÜİK duyurdu. Sanayide tehlike çanları çalıyor

Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı sanayi üretiminde büyük düşüş. O düşüş kayıtlara yüzde 5,3 olarak geçti.

TÜİK Sanayi üretimiyle ilgili istatistikleri açıkladı. Rakamlar sanayi üretiminin yüzde 5,3 oranında düştüğünü ortaya koydu.

SANAYİ ÜRETİMİ YILLIK %5,3 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri (2021=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %5,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %5,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,6 arttı.

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SANAYİ ÜRETİMİ AYLIK %1,6 AZALDI

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre %4,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi %1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %3,2 azaldı.

Sanayi üretim endeksi aylık değişim oranı(%), Ağustos 2024

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SANAYİ ÜRETİM ENDEKSİ DEĞİŞİM ORANLARI (%), AĞUSTOS 2024

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