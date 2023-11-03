TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon aylık bazda yüzde 3,43 olurken yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak açıklandı.

TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı

TÜİK’in açıkladığı verilere göre enflasyon 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,43, bir önceki yılın Aralık ayına göre %55,00, bir önceki yılın aynı ayına göre %61,36 ve on iki aylık ortalamalara göre %54,26 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %25,98 ile konut oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,12 ile lokanta ve oteller oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-0,18 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %13,73 ile giyim ve ayakkabı oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2023 yılı Ekim ayı itibarıyla, 15 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 122 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2023 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,48, bir önceki yılın Aralık ayına göre %60,05, bir önceki yılın aynı ayına göre %67,61 ve on iki aylık ortalamalara göre %57,65 olarak gerçekleşti.

ENAG YÜZDE 126,18 OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan ENAG ise enflasyonu aylık bazda yüzde 5,09 yıllık bazda ise yüzde 126,18 olarak açıklamıştı.

İlgili Haberler
ENAG ekim ayını enflasyonunu açıkladı
Öne Çıkanlar
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Çalışma bakanı utanç duyulacak rakamları açıkladı. Peki bu insanlar ne yapacak? Nasıl evlenecek, ev alacak, araba alacak
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
Türkiye’deki Suriyelilere ABD’nin gizlice vereceği paradan hükümetin haberi var mı?
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
İYİ Parti'de sürpriz ayrılık! Meral Akşener'in 6 yıldır en yakınındaki isimdi
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Dilan Engin Polat olayında hangi bankalar işin içinde?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Ali Koç'un nefes kesen İsrail operasyonunu Şerafettin Tilki ortaya çıkardı. Batshuayi'nin kardeşini bomba yağarken sığınaktan nasıl kurtardı?
Son Haberler
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove Gündem
Eppur si Muove ne demektir? Tolga Şardan tutuklansa da dünya Eppur si Muove
Kışın korkutan hastalıklara şifa oluyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Kışın korkutan hastalıklara şifa oluyor. Dikkat çeken ot ortaya çıktı
Motosiklet hırsızı yakalandı Gündem
Motosiklet hırsızı yakalandı
Maymunlar Cehennemi serisinin yeni fragmanı yayınlandı Kültür Sanat
Maymunlar Cehennemi serisinin yeni fragmanı yayınlandı
Yasa dışı bahis çetesi ve bilet satışı iddialarına TFF'den ilginç yanıt: İlgimiz yok Spor
Yasa dışı bahis çetesi ve bilet satışı iddialarına TFF'den ilginç yanıt: İlgimiz yok
SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti! Gündem
SEDKK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu istifa etti!
Cumhurbaşkanlığı 15 personel alacak Yaşam
Cumhurbaşkanlığı 15 personel alacak