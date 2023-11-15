TÜİK Eylül ayı ücretli çalışan sayısını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı.

KAYNAK: DHA
TÜİK Eylül ayı ücretli çalışan sayısını açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Eylül 2023 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerine göre, eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3 arttı, aylık olarak ise değişmedi.

Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 926 bin 919 kişiyken; 2023 yılı Eylül ayında 15 milyon 374 bin 379 kişi oldu. Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,8, ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,2 arttı.

İNŞAAT VE TİCARET-HİZMET SEKTÖRÜNDE ARTIŞ

Eylül'de sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı, bir önceki aya göre değişmedi. Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

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