TÜİK 2 yıldır gizlenen gerçek korona vakalarını açıkladı: Ölüm sayısında bize yalan söylemişler

Türkiye İstatistik Kurumu, 2 yıldır paylaşmadığı 2020 ve 2021 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni istatistikleri açıkladı. Paylaşılan göre 2020 yılında geçmiş yıllardan 70 bin kadar, 2021 yılında ise 130 bin kadar ek ölüm gerçekleşmiş durumda.

AÇIKLANAN 20 BİN, EK ÖLÜM 70 BİN OLDU

TÜİK verilere göre, 2018’de 426 bin, 2019’da 435 bin olan ölüm sayısı, koronavirüs salgınının gerçekleştiği 2020 yılında bir önceki yıla göre 72 bin kişilik bir sıçrama yaşayarak 507 bine yükseldi.

2020 yılında Sağlık Bakanlığı 20 bin 881 kişinin koronavirüs nedeniyle öldüğünü açıklamıştı.

TÜİK’in istatistiklerinde ise koronavirüs kaynaklı ölümlerin 22 bin 136 olduğu öne sürüldü. Verilere göre ölenlerin 13 bin 699'unu erkekler, 8 bin 437'sini kadınlar oluşturdu.

TÜİK VE BAKANLIĞIN SAYILARI BİRBİRİNİ TUTMUYOR

Ölüm istatistiklerindeki büyük artış, salgının etkisini sürdürdüğü 2021 yılında da devam etti. 2021’de, salgının görülmediği 2019 yılına göre 130 bin kişilik artış yaşanan ölüm sayısı 565 bini gördü.

Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılında gerçekleştiğini belirttiği koronavirüs kaynaklı ölümler 61 bin 480 olmuştu.

TÜİK’in yayımladığı verilerde ise 2021’de 65 bin 198 kişinin koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği belirtildi.

ARADA BÜYÜK FARK VAR

Açıklanan bu verilere göre, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs salgını sürecinde ölüm sayılarını gizlediği iddialarının haklı olduğuna işaret ediyor.

Sağlık Bakanlığı, 2021 sonu itibariyle toplamda 82 bin 361 koronavirüs ölümü açıklamışken, son iki yılın istatistiklerinde önceki yıllara göre yaklaşık 200 bin kişilik bir ‘ek ölüm’ gerçekleştiği görülüyor.

DSÖ 2,7 KATI DAHA FAZLA ÖLÜM VAR DEMİŞTİ

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)'nun "alanında en yetkin" nüfus bilimci, epidemiyolog, veri bilimci, sosyal bilimci ve istatistikçilerle çalışarak yaptığı hesaplamaya göre Türkiye'de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin gerçek sayısı 264 bin oldu.

Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde yer alan 25 Mart tarihli son haftalık Covid-19 tablosunda toplam Covid-19 ölümleri 97 bin 666 olarak gösterilmişti.

DSÖ'nün hesaplamasına göre, gerçek rakamların resmi verilerden 2,7 kat fazla olduğugörülüyor.

BAKAN KOCA ULUSAL ÇIKARLAR İÇİN SAKLADIKLARINI SÖYLEMİŞTİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 2020 yılında sayıların gizlendiği iddialarına itiraf gibi bir yanıt vermişti. Koca, “Bilelim ki, salgınla mücadele sürecinde, devletimiz, halkının sağlığı kadar, ulusal çıkarlarını da korumaktadır. Çünkü salgın hayatın bütün alanlarını etkilemektedir. Mesuliyeti olmayan bazı kişilerin tenkitleri, fotoğrafın bir noktasına mercekle bakıp, leke aramaktan farksızdır’’ demişti.