TÜİK il olmaya aday ilçeleri açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'deki il ve ilçelerle ilgili raporunu kamuoyuyla paylaştı. TÜİK verilerine göre çeşitli şehirlerde bulunan 25 ilçe il olmaya aday olarak görülüyor.

Türkiye'de bazı ilçeler, nüfus, maddi güç, ulaşım ve coğrafi konum gibi kriterlere bakılarak il olmaya hak kazanıyor. Özellikle büyükşehirlerdeki ilçeler, pek çok ilden daha fazla nüfusa sahip durumda. Ancak il olmak için sadece nüfus yeterli bir kriter değil. İlçelerin bağlı oldukları il merkezlerine olan uzaklığı, ekonomik koşulları, altyapısı, kültürel ve tarihi değerleri de büyük bir öneme sahip.

30 KM UZAKLIK ŞARTI

Yayınlanan rapora göre il olmak için, ilçenin nüfusunun en az 100 bin ve il merkezine de en az 30 kilometre uzaklıkta olması gibi 8 adet farklı kriter bulunuyor. Mevcut şehirleşme, ulaşım durumu, hinterlant, ekonomik çeşitliliği ve eğitim durumu da il olabilmek için yer alan kriterler arasında.

TÜİK verilerine göre bu kriterleri taşıyan ilçeler şu şekilde:

Kozan, Adana Nüfus: 129.985

Kahta, Adıyaman Nüfus: 120.378

Polatlı, Ankara Nüfus: 122.424

Bandırma, Balıkesir Nüfus: 149.469

Edremit, Balıkesir Nüfus: 121.437

Ergani, Diyarbakır Nüfus: 126.824

Yüksekova, Hakkari Nüfus: 112.826

Elbistan, Maraş Nüfus: 142.783

Lüleburgaz, Kırklareli Nüfus: 145.263

Ereğli, Konya Nüfus: 142.818

Midyat, Mardin Nüfus: 108.242

Ünye, Ordu Nüfus: 122,597

Cizre, Şırnak Nüfus: 133.908

Fethiye, Muğla Nüfus: 151.474

Nazilli, Aydın Nüfus: 153.879

Akhisar, Manisa Nüfus: 166.129

Erciş, Van Nüfus: 173.203

Ereğli, Zonguldak Nüfus: 174.619

Manavgat, Antalya Nüfus: 224.664

İskenderun, Hatay Nüfus: 246.639

Siverek, Urfa Nüfus: 250.100

Çorlu, Tekirdağ Nüfus: 253.551

İnegöl, Bursa Nüfus: 255.032

Tarsus, Mersin Nüfus: 329.494