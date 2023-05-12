TÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

İhracat birim değer endeksi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,7 yükselirken ithalat birim değer endeksi yüzde 10,1 düştü.

TÜİK mart ayı dış ticaret endekslerini açıkladı

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin dış ticaret endekslerini açıkladı.

Buna göre, ihracat birim değer endeksi martta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,7 yükseldi.

Endeks, Mart 2022'ye kıyasla gıda, içecek ve tütünde yüzde 11,2, imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,6 artarken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6 ve yakıtlarda yüzde 23,6 azalış gösterdi.

İhracat birim değer endeksi yılın birinci çeyreğinde geçen aynı dönemine göre yüzde 3,7 yükseldi.

İthalat birim değer endeksi martta yıllık bazda yüzde 10,1 geriledi. Endeks geçen yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 12,3, yakıtlarda yüzde 31,1 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 3,4 azaldı.

İthalat birim değer endeksi yılın ilk çeyreğinde geçen yılın birinci çeyreğine göre yüzde 4,7 düştü.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ

İhracat miktar endeksi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,6 arttı. Endeks aynı dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 6,6 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 1,8 azalırken ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 34,5 ve yakıtlarda yüzde 23,5 yükseliş gösterdi.

İhracat miktar endeksi yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 geriledi.

İthalat miktar endeksi martta yıllık bazda yüzde 15,1 arttı. Endeks bu dönemde, gıda, içecek ve tütünde yüzde 69,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 9,6, yakıtlarda yüzde 0,8 ve imalat sanayisinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17,7 artış kaydetti.

İthalat miktar endeksi yılın birinci çeyreğinde 2022'nin aynı çeyreğine göre yüzde 16,7 arttı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 132,6 olan ihracat miktar endeksi yüzde 9,8 artarak martta 145,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise Mart 2022'de 152,2 olan ihracat miktar endeksi yüzde 1,6 artarak Mart 2023'te 154,6 oldu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre, şubatta 131,9 olan ithalat miktar endeksi yüzde 4,2 azalarak martta 126,4'e düştü. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre geçen yıl martta 112,2 olan ithalat miktar endeksi yüzde 15,1 artarak, bu yılın aynı ayında 129,1'e yükseldi.

DIŞ TİCARET HADDİ 10,8 PUAN ARTIŞLA 86,4 OLDU

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve Mart 2022'de 75,6 olarak kaydedilen dış ticaret haddi, 10,8 puan artışla bu yılın mart ayında 86,4'e çıktı.

Dış ticaret haddi, yılın ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre 6,8 puan artış kaydederek 82,9 oldu.(AA)

İlgili Haberler
Dış ticaret açığında korkunç artış: Dört ayda 43,5 milyar dolarlık açık verildi
İhracat yüzde 17,2 düştü. Dış ticaret açığı 8,85 milyar dolar oldu
İhracat yüzde 17,2 düştü. Dış ticaret açığı 8,85 milyar dolar oldu
Öne Çıkanlar
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Wanda Nara ters köşe yaptı. Galatasaraylıları kahreden paylaşım
Wanda Nara ters köşe yaptı. Galatasaraylıları kahreden paylaşım
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
AUZEF final sınavları online mı? 2023 AUZEF bahar dönemi final sınavları ne zaman?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Okul öncesi eğitim ücretleri kaldırıldı mı? Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim ücretleri için ne dedi?
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Lale Orta'yı hüngür hüngür kimler ağlattı. Şerafettin Tilki TFF'deki Yeniçeri ayaklanmasını ortaya çıkardı
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Erkan Baş adaylıktan çekilecek mi? Muharrem İnce çekilirse ben de çekilirim demişti
Son Haberler
Kassandra ilk defa cumhurbaşkanı olacak ismi açıkça söyledi. Uyanır uyanmaz yazdı Güncel
Kassandra ilk defa cumhurbaşkanı olacak ismi açıkça söyledi. Uyanır uyanmaz yazdı
Lamborghini bir modelini artık üretmeyecek Teknoloji - Otomotiv
Lamborghini bir modelini artık üretmeyecek
AKP İl Başkanlığı'na CHP bayrağı asıldı. AKP Gençlik Kolları depremle dalga geçen bir video paylaşmıştı Siyaset
AKP İl Başkanlığı'na CHP bayrağı asıldı. AKP Gençlik Kolları depremle dalga geçen bir video paylaşmıştı
Rıza Çalımbay'dan flaş hakem açıklaması: Bize yapılanı dört büyüklerden birine yapsınlar hakemlik hayatları biter Spor
Rıza Çalımbay'dan flaş hakem açıklaması: Bize yapılanı dört büyüklerden birine yapsınlar hakemlik hayatları biter
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir? Keşfet
Mazbata ne demek? Mazbata ne zaman kimlere verilir?
Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a memur maaşı göndermesi. Ekonomistler bile yaptığı yoruma hayran kalacak Magazin
Ünlü şarkıcıdan Erdoğan'a memur maaşı göndermesi. Ekonomistler bile yaptığı yoruma hayran kalacak
Dolar ihtiyacı karşısında Merkez Bankası faiz yükseltti Ekonomi
Dolar ihtiyacı karşısında Merkez Bankası faiz yükseltti