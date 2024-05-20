TÜİK personel alınacak. İşte başvuru şartları ve tarihi

Düzenleme: Kaynak: AA
TÜİK personel alınacak. İşte başvuru şartları ve tarihi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eksik personel ihtiyacını karşılamak için 21 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Alınan karar Resmi Gazete’de duyuruldu. İlana göre, alınacak personel, TÜİK’in Yazılım, Ağ ve Sistem Yönetimi ile Veri Yönetimi daire başkanlıklarında görev alacak.

İşte alınacak pozisyonlar:

• 5 kişi kıdemli .net yazılım geliştirme uzmanı

• 3 kişi kıdemli yazılım geliştirme uzmanı

• 2 kişi kıdemli sistem uzmanı ile kıdemli ağ ve güvenlik uzmanı

• 1’er kişi kıdemli sistem uzmanı, kıdemli ağ uzmanı, yazılım proje yöneticisi, kıdemli siber güvenlik uzmanı, yazılım test uzmanı, sistem uzmanı, siber güvenlik uzmanı, veri tabanı yöneticisi ve veri bilimci olarak istihdam edilecek.

Başvurular, 3 Haziran’a kadar TÜİK Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresi üzerinden elektronik olarak yapılacak.

Genel ve özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi kurumun internet adresinde 26 Haziran’da ilan edilecek. Uygulamalı ve sözlü sınav ise 1-12 Temmuz tarihlerinde kurumda gerçekleştirilecek.

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