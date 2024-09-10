TÜİK resmi verileri açıkladı. Türkiye'nin en sakin ve en tehlikeli şehirleri belli oldu

TÜİK suç oranlarının en yüksek ve en düşük olduğu illeri sıraladı. Yapılan araştırmalarda illerin nüfusuna oranla işledikleri suç oranları dikkat alındı. Sonuçlara göre suç oranı nüfusuna oranla en düşük olan ilimiz yüz binde 156 suç oranı ile Adıyaman olurken suç oranı en yüksek olan ilimiz ise yüz binde 970 ile Aydın oldu.

Peki TÜİK araştırmasının sonuçlarına göre suç oranı en yüksek ve en düşük olan 10 il sırası ile hangisi? İşte merak edilen araştırmanın sonuçları:

Türkiye’nin suç oranı en yüksek olan 10 ili:

1-Aydın suç oranı: Yüz binde 970

2-Denizli suç oranı: Yüz binde 902

3-Çorum suç oranı: Yüz binde 871

4-Antalya suç oranı: Yüz binde 847

5-Aksaray suç oranı: Yüz binde 838

6-Karaman suç oranı: Yüz binde 836

7-Manisa suç oranı: Yüz binde 834

8-Isparta suç oranı: Yüz binde 828

9-İzmir suç oranı: Yüz binde 801

10-Uşak suç oranı: Yüz binde 801

Türkiye’nin suç oranı en düşük olan 10 ili ise şu şekilde:

1-Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156

2-Şırnak suç oranı: Yüz binde 159

3-Bitlis suç oranı: Yüz binde 175

4-Siirt suç oranı: Yüz binde 175

5-Bayburt suç oranı: Yüz binde 186

6-Muş suç oranı: Yüz binde 188

7-Erzincan suç oranı: Yüz binde 191

8-Hakkari suç oranı: Yüz binde 192

9-Mardin suç oranı: Yüz binde 194

10-Erzurum suç oranı: Yüz binde 196