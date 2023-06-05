TÜİK üretici enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK Tüketici fiyat enflasyonuyla birlikte üretici enflasyon rakamlarını da açıkladı. TÜİK' göre üretici enflasyonu yüllık bazda yüzdü 40,76, aylık bazda ise yüzde 0,65 artış gösterdi.

TÜİK üretici enflasyon rakamlarını açıkladı

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre, Yurt içi üretici fiyat endeksi, 2023 yılı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0,65, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,76 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 95,80 artış gösterdi.

EN ÇOK ARTIŞ DAYANIKSIZ TÜKETİM MALLARINDA

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 56,84, imalatta yüzde 42,34, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,53 ve su temininde yüzde 66,27 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara malında yüzde 35,82, dayanıklı tüketim malında yüzde 49,10, dayanıksız tüketim malında yüzde 64,92, enerjide yüzde 9,62 ve sermaye malında yüzde 49,97 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,66 artış, imalatta yüzde 1,26 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 7,36 azalış ve su temininde yüzde 0,71 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara malında yüzde 1,06 artış, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,57 artış, dayanıksız tüketim malında yüzde 2,57 artış, enerjide yüzde 6,67 azalış ve sermaye malında yüzde 3,09 artış olarak gerçekleşti.

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