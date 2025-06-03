TÜİK verileri açıkladı: Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu

Düzenleme: Kaynak: AA
TÜİK verileri açıkladı: Mayıs ayı zam şampiyonu belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Mayıs ayının zam şampiyonu yüzde 14,29 artışla posta hizmetleri oldu. En çok ucuzlayan ürün yüzde 18,81 ile yumurta olarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, posta hizmetlerindeki fiyat artışını, yüzde 11,52 ile çocuk giyim ve yüzde 9,77 ile evcil hayvanlar ile ilgili ürünler izledi.

Mayısta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında, yüzde 9,03 ile kadın giyim, yüzde 8,92 ile şarküteri ürünleri, yüzde 8,26 ile taze meyveler ve yüzde 7,46 ile makarna çeşitleri yer aldı.

EN ÇOK POSTA HİZMETLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞI YAŞANDI

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü yüzde 18,81 ile yumurtada gerçekleşti. Bunu yüzde 18,58 ile taze sebzeler, yüzde 6,7 ile taze balık, yüzde 3,73 ile tavuk eti, yüzde 3,56 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı takip etti.

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TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, mayısta aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünler ile bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Posta hizmetleri14,29
Çocuk giyim11,52
Evcil hayvanlar ile ilgili ürünler9,77
Kadın giyim9,03
Şarküteri ürünleri (sucuk, sosis, salam vb.)8,92
Taze meyveler8,26
Makarna çeşitleri7,46
Erkek giyim7,21
Su (şebeke suyu)7,14
Kahvaltılık tahıl ürünleri6,24

Mayısta fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddeler ile bir önceki aya göre değişim oranları ise şöyle:

Yumurta-18,81
Taze sebzeler (patates hariç)-18,58
Taze balık-6,70
Tavuk eti-3,73
Karayolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı-3,56
Bilgisayar ve ekipmanları-2,67
Konserve edilmiş veya işlenmiş balık-2,22
Mobil telefon, ekipman ve aksesuarları-2,02
Kişisel bakımda kullanılan elektrikli aletler-1,75
Diğer süt ürünleri (yoğurt, hazır sütlü tatlı vb.)-1,63

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