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TÜİK enflasyonu düşürdü. Baz etkisi devreye girdi

TÜİK yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı. Yıllık enflasyon 84.39, Kasım ayının enflasyonu ise 2.88 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 10:01
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TÜİK yıllık enflasyonu açıkladı

TÜİK enflasyonu düşürdü. Baz etkisi devreye girdi
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TÜİK yıllık enflasyon rakamlarını açıkladı.

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %35,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %107,03 ile ulaştırma oldu.

Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup %-1,42 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %5,75 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu (ana harcama gruplarına göre endeksler, ağırlıklar ve değişim oranları Ek Tablo-1'dedir).

2022 yılı Kasım ayında, endekste kapsanan 144 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey), 17 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 8 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 119 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %76,18, aylık %2,73 oldu

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,73, bir önceki yılın Aralık ayına göre %54,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %76,18 ve on iki aylık ortalamalara göre %61,31 olarak gerçekleşti.

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Yurtsever Devrimci
5.12.2022 11:08
Soğanın 10, zeytinin 90 , ekmeğin 5, peynirin 125 lira olduğu ülkede enflasyon bu muymuş. Yazıklar Olsun size  
 
Hamit Seki
5.12.2022 11:08
Bahçeli'ye kapatılması gereken yerleri bildirenler, Lütfen TÜİK'i öncelikli ilk sıraya alsınlar. Çünkü ülkenin BEKA sorunu sebebi olacak. Milli duygu ve onurumuzla alay eder hale geldi.  
 
Dogru Söyler
5.12.2022 11:06
Türkiye uçuyor, TÜIK yerlerde sürünüyor  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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