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TÜİK’e göre bu ürünlere zam değil indirim gelmiş

TÜİK'e göre aralıkta şeker, kahve, erkek giyim, kadın ayakkabısı, otomobil, taze meyve, sebze, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı, çocuk giyim, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları fiyatları düştü. Haberi okuyanlar "yok artık" dedi.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 14:44
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TÜİK’e göre bu ürünlere zam değil indirim gelmiş

TÜİK’e göre bu ürünlere zam değil indirim gelmiş
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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon hesabı, ekonomistlerin tahminlerinin çok altında kaldı.

Memur ve emeklilerin yanı sıra özel sektör çalışanlarının zam oranı için de kritik olan aralık enflasyonu, hükümetin kontrolündeki TÜİK tarafından çok düşük açıklandı.

TÜİK’e göre tüketici fiyatları aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oranında arttı.

TÜİK, aralıkta fiyatı en fazla düşen temel başlıkları da açıkladı. Buna göre aralıkta bir önceki aya göre fiyatlar; şekerde yüzde 1,35, kahvede yüzde 1,53, erkek giyimde yüzde 1,91, kadın ayakkabısında yüzde 2,01, otomobilde yüzde 2,77, taze meyvelerde yüzde 3,23, sebzede yüzde 3,36, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 3,58, çocuk giyimde yüzde 4,84, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında yüzde 10,45 oranında düştü.

ENAG VE İTO ENFLASYONU DAHA YÜKSEK HESAPLADI

Reuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, aralıkta aylık enflasyonun yüzde 2,7, yıllık enflasyonun yüzde 66,8 olması yönündeydi.

Anadolu Ajansı anketinde aralık enflasyonu için aylık beklenti yüzde 2,61, yıllık beklenti yüzde 66,59 idi.

Geçen sene aralık ayında aylık enflasyon kur artışı nedeniyle yüzde 13,58 olmuş. Bu sene baz etkisiyle aralıkta enflasyonda sert düşüş bekleniyordu ancak düşüş, ekonomistlerin beklentilerinden fazla oldu.

TÜİK'e göre tüketici fiyatları kasımda aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 84,39 artmıştı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan aralık enflasyonu ise aylık yüzde 5,18, yıllık yüzde 137,55 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralıkta İstanbul'da perakende fiyatların aylık yüzde 2,94, yıllık yüzde 92,97 oranında arttığını açıklamıştı.

Türk-İş, aralık ayında açlık sınırının (mutfak enflasyonu) yüzde 4,41 oranında arttığını açıklamıştı.

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Tozanlı
3.01.2023 15:09
Bu kurumlarda maaş alanların çoğunun maaşı 100 binin üstünde hâl bòyle iken bunların zamların artıp artmadığını gòrmelerini beklemek deveye hendek atlatmaktan daha zor,kolayı var SANDIK..gideceksiniz  
 
SS
3.01.2023 14:50
bu saçmalıkları yazıp kendinize daha fazla hakaret ve küfür ettirmeyin, milleti delirtmeyin geliyor başınıza gelecek çok yakında hazırlanın!!!  
 
Ali
3.01.2023 14:49
Enflasyonu nasıl 64'e düşürdü. Çarşı pazardaki Etiket fiyatları olduğu gibi durmakta 160 TL'ye alınan yağ 100 TL'mi oldu Yada 134 Aldığın şeker 70 TL'yemi indi.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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