TÜİK’e göre bu ürünlere zam değil indirim gelmiş

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) aralık ayı enflasyon hesabı, ekonomistlerin tahminlerinin çok altında kaldı.

Memur ve emeklilerin yanı sıra özel sektör çalışanlarının zam oranı için de kritik olan aralık enflasyonu, hükümetin kontrolündeki TÜİK tarafından çok düşük açıklandı.

TÜİK’e göre tüketici fiyatları aralıkta aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,27 oranında arttı.

TÜİK, aralıkta fiyatı en fazla düşen temel başlıkları da açıkladı. Buna göre aralıkta bir önceki aya göre fiyatlar; şekerde yüzde 1,35, kahvede yüzde 1,53, erkek giyimde yüzde 1,91, kadın ayakkabısında yüzde 2,01, otomobilde yüzde 2,77, taze meyvelerde yüzde 3,23, sebzede yüzde 3,36, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığında yüzde 3,58, çocuk giyimde yüzde 4,84, kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağlarında yüzde 10,45 oranında düştü.

ENAG VE İTO ENFLASYONU DAHA YÜKSEK HESAPLADI

Reuters anketinde ekonomistlerin beklentisi, aralıkta aylık enflasyonun yüzde 2,7, yıllık enflasyonun yüzde 66,8 olması yönündeydi.

Anadolu Ajansı anketinde aralık enflasyonu için aylık beklenti yüzde 2,61, yıllık beklenti yüzde 66,59 idi.

Geçen sene aralık ayında aylık enflasyon kur artışı nedeniyle yüzde 13,58 olmuş. Bu sene baz etkisiyle aralıkta enflasyonda sert düşüş bekleniyordu ancak düşüş, ekonomistlerin beklentilerinden fazla oldu.

TÜİK'e göre tüketici fiyatları kasımda aylık yüzde 2,88, yıllık yüzde 84,39 artmıştı.

Bağımsız akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) tarafından açıklanan aralık enflasyonu ise aylık yüzde 5,18, yıllık yüzde 137,55 oldu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), aralıkta İstanbul'da perakende fiyatların aylık yüzde 2,94, yıllık yüzde 92,97 oranında arttığını açıklamıştı.

Türk-İş, aralık ayında açlık sınırının (mutfak enflasyonu) yüzde 4,41 oranında arttığını açıklamıştı.