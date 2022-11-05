﻿TÜİK'e Hükümet bile inanmıyor

Enflasyon rakamı açıklandı. Son 12 aylık enflasyon yüzde 85,5.

Buna inanmalı mıyız? İçimizden olmasa da dilimizle inandığımızı ifade etmek zorundayız.

Sonuç olarak bu veriyi açıklayan resmî bir kurum ve biz de her şeyimizi ona göre ayarlıyoruz.

Ücret zammı, emekli ve memur maaşı…

Daha birçok şey TÜİK enflasyon verisine göre ayarlanıyor.

TÜİK bize enflasyon yüzde 85,5 dedi.

Peki dedik.

Buna biz inandık ama bu kurumun başına sürekli birilerini getirip geri görevden alan siyasi iktidar inanmadı.

Çünkü iktidar da biliyor ki bu TÜİK rakamı şüpheli. Yüzde 85 enflasyon mu olur.

Geçen yıl 1 koli yumurta 14 lira iken bu yıl 75 lira olmuş. 1 litre süt 4 liradan 20 liraya yükselmiş. Daha onlarca temel gıda maddesi başta olmak üzere fiyatlar yüzde 100'ün üzerinde yükselmiş.

Sonuç olarak iktidar TÜİK'e güvenmediği için yeniden değerleme oranını yüzde 122 olarak belirledi.

Şimdi eminim ki siz de itiraz ettiniz.

Yüzde 85 enflasyon olan bir ülkede neden yeniden değerleme oranı yüzde 122 diye.

Dedim ya siyasi irade TÜİK'e inanmıyor. İnanmadığı için olması gereken enflasyon oranında arttırdı.

Pasaport harcından tutun da trafik cezasına kadar yüzlerce işlem için bu yıl yüzde 122 daha fazla ücret ödeyeceğiz.

Bu vergi toplayamayan ve topladığını da bir avuç zengine kur korumalı mevduat faizi olarak ödeyen iktidarın servet transferinden başka bir şey değildir.

Zaten iktidarın şu an uyguladığı faiz politikası da servet transferinden başka bir şey değil. Düşünün Allah aşkına, boğazınızdan keserek artırdığınız üç kuruşu bankaya yatırmak istediğinizde size verilecek oran yüzde 20'yi geçmez iken, kamu bankaları aracılığı ile bazı şirketlere düşük faizle kredi veriliyor.

Enflasyon yüzde 85 diyorsun ama sen bankalara zorla, şirketlere yüzde 18 ile ticari kredi verdiriyorsun. Yani milletin parasını bazı şirketlere bedava kullandırıyorsun. Adam kafadan enflasyon farkı nedeniyle yaklaşık 70 puan kazanıyor. Yani ödeyeceği taksitler enflasyon nedeniyle pul oluyor. Aslında o pul olan senin paran maalesef.

Peki vatandaş gidip kredi almak isterse yani bu servet transferinden faydalanmak istese?

Elbette şansı yok!

Bugün kaç kişi bir bankaya gidip konut kredisi alabiliyor?

Neden aylık konut satışlarında en çok ipotekli yani banka kredili satışlar dip yapıyor?

Yazık, gerçekten bu vatandaşa yazık.

Ancak vatandaş önce kendi idrak etmeli.

Madem enflasyon yüzde 85 ise ben neden yüzde 122 harç ödüyorum diye...

Sorgulamalı…

Neden enflasyon yüzde 85 iken benim mevduatımı zorla bankalarda yüzde 18 ile tutturuyorsun diye.

Önce vatandaş sorgulamalı…